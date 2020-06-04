Москвичей попросили не ждать скорого проведения фестивалей и уличных праздников

В Москве не скоро возобновится проведение фестивалей и уличных праздников. Об этом мэр города Сергей Собянин сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Чиновник считает, что проведение массовых мероприятий пока не планируется из-за эпидемиологической ситуации.

«Пока говорить об этом действительно рано», — добавил он.

Однако Собянин отметил, что во всех районах столицы скоро заработают ярмарки выходного дня. По его мнению, ярмарки — это не массовые мероприятия, а скорее торговые, поэтому толп на них быть не должно.

По состоянию на 4 июня, в городе выявлено свыше 189 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели 94,7 тыс. пациентов, скончались — 2 749.

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