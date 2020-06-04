Собянин пообещал достойное проведение парада Победы в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос 101-летнего гражданина о том, как пройдет парад Победы в столице. Ответ чиновника транслировал телеканал «Россия 24».

«Парад Победы будет проведен достойно», — начал мэр.

По его словам, московские власти тесно сотрудничают с Минобороны по вопросам проведения парада. Кроме того, в настоящее время уже обеспечивается проезд и стоянка техники, идет подготовка к репетициям парада. Также в дни репетиции и парада Москва будет по-праздничному украшена.

«Надеюсь, никаких проблем не возникнет и парад будет проведен», — ответил с улыбкой на лице Собянин.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России объявил о переносе торжества на 24 июня.

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