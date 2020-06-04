В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
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В Москве и Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ветра, грозы и дождя. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — указано в сообщении.
Предупреждение о грозе в Москве и области будет действовать до 0.00 6 июня, о дожде — до 12.00 6 июня.
Предупреждение о ветре в столице продлится до 0.00 6 июня, в Подмосковье - до 22.00 5 июня. Возможен ветер с порывами 17 метров в секунду.
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