Попова отметила необходимость алгоритма реагирования на новые эпидемии инфекций

Борьба с коронавирусной инфекцией должна помочь подготовить алгоритм действий для реагирования на возможные вспышки инфекций в будущем. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, необходимо извлечь уроки из подобных случаев всего мира, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай.

Глава Роспотребнадзора отметила, что пока непонятно, какая страна столкнется со следующей вспышкой инфекции.

«Алгоритм действий у нас должен быть, алгоритм должен быть не для одной страны, а общий алгоритм, которым мы бы могли пользоваться, или несколько алгоритмов - на разные ситуации, для разных видов инфекций», — подчеркнула Попова.

Она добавила, что опыт в борьбе с лихорадкой Эбола в том числе помог российским специалистам быстро скоординироваться и определить, где их усилия наиболее востребованы.

По состоянию на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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