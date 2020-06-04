Температура воздуха летом в Москве поднимется до 30°C
Температура воздуха в Москве в июле поднимется до 30°C. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы и Московской области Татьяну Позднякову.
По ее словам, потепление столицу ждет уже на этой неделе.
В пятницу ночью, 5 июня, термометр покажет +10°C, днем 6 июня — +21°C, 7 июня — +24°C.
Специалист также добавила, что среднесуточная температура воздуха впервые с начала июня будет выше нормы.
Ожидается, что днем в понедельник и вторник, 8-9 июня, столбик термометра поднимется до +28°C.
В среду, 10 июня, воздух прогреется до +32°C, ночью будет около +14°C.
Причиной потепления станет антициклон. Под его влиянием нормализуется атмосферное давление.
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