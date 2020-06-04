Песков: Путин подключил следствие к ЧП в Норильске из-за расхождения данных

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин подключил правоохранительные органы к расследованию причин разлива нефти в Норильске из-за расхождении в данных о ситуации властей региона, МЧС и менеджмента компании, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вчера в ходе совещания он дал поручение соответствующим органам, чтобы они установили, были ли соблюдены все нормативы по экстренному информированию властей. Сейчас эти работы производятся и истина будет установлена», — сказал Песков.

Он пояснил, что во время совещания у президента по факту аварии заявления руководства Красноярского края, МЧС и руководства компании расходились между собой.

29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. квадратных метров.

Ранее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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