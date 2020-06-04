В Крыму выздоровели 70% заболевших COVID-19

Число выздоровевших после заражения коронавирусом пациентов в Крыму за сутки выросло на 285 и превысило 70% от общего числа инфицированных в регионе, передает ТАСС слова замминистра здравоохранения республики Антона Лясковского.

«За истекшие сутки, с учетом шести новых случаев коронавирусной инфекции, в медицинских организациях продолжают лечение 110 человек. Выписано с начала периода 285 человек, в том числе 26 за последние сутки», — сказал Лясковский.

Он также сообщил о смерти еще одного пациента от COVID-19 в регионе.

По его словам, в больницах полуострова остаются пять человек в тяжелом состоянии и еще 80 в состоянии средней тяжести

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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