На Украине зарегистрирован самый высокий суточный прирост случаев COVID-19

На Украине за сутки выявлено 588 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало рекордом за все время исследований. Об этом сообщает минздрав страны на странице в Facebook.

В общей сложности коронавирус на Украине обнаружен у 25 411 человек.

При этом за все время пандемии в стране зафиксировано 747 летальных исходов. 11 042 пациента выздоровели.

Всего на Украине проведено 392 316 тестирований методом ПЦР на выявление коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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