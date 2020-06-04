На Украине зарегистрирован самый высокий суточный прирост случаев COVID-19
На Украине за сутки выявлено 588 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало рекордом за все время исследований. Об этом сообщает минздрав страны на странице в Facebook.
В общей сложности коронавирус на Украине обнаружен у 25 411 человек.
При этом за все время пандемии в стране зафиксировано 747 летальных исходов. 11 042 пациента выздоровели.
Всего на Украине проведено 392 316 тестирований методом ПЦР на выявление коронавирусной инфекции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ВОЗ сообщили о выходе РФ и Украины на стабилизацию по ситуации с COVID-19