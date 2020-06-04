Более 3 тысяч пациентов вылечились от COVID-19 за сутки в Москве

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что число выздоровевших от коронавируса за последние 24 часа в Москве увеличилось на 3 061 человек и достигло 94 715, передает ТАСС.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3 061 человек», — сказала Ракова.

Она также ответила, что переболевшим инфекцией москвичам власти предлагают стать донорами плазмы. Часть пациентов также остаются под наблюдением врачей в домашних условиях.

По данным на 3 июня, в Москве коронавирус выявили у 187 216 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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