В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов

Полиция нашла транспортное средство, в котором перемещались напавшие на инкассаторов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.

Нападение было совершено на машину инкассаторов в субботу, 30 мая, у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Известно, что злоумышленники применили огнестрельное оружие. В результате нападения пострадали двое инкассаторов, их госпитализировали.

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