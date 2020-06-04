Протестующие оказались у здания Конгресса США

Толпа, состоящая почти из тысячи человек, оказалась на площади перед зданием Конгресса США за несколько минут до начала комендантского часа, передает РИА «Новости».

Сообщается, что возле здания Капитолия демонстранты долго не простояли, они направились в противоположную от этого здания сторону.

Как известно, в 23.00 (6.00 мск) в городе начался комендантский час.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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