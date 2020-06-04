Посольство РФ потребовало от Госдепа США предоставить медпомощь летчику Ярошенко

Посольство России в Вашингтоне направило ноту в Госдеп США с требованием незамедлительно предоставить медицинскую помощь российскому летчику Константину Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме. Об этом говорится в комментарии российского посла в США Анатолия Антонова, опубликованном в Facebook диппредставительства.

Дипломат сообщил, что администрация исправительного учреждения в городе Данбери без объяснения причин отказывает россиянину в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств, а также игнорирует его жалобы и письма посольства.

Антонов отметил, что после отправки ноты российская дипмиссия ожидает, что «стоматологическое обследование будет произведено безотлагательно, и нашему соотечественнику предоставят квалифицированную медпомощь».

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.

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