В Мексике число случаев COVID-19 превысило 100 тысяч

Число случаев коронавируса нового типа в Мексике возросло до 101,2 тысячи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора эпидемиологии Минздрава страны Хосе Луиса Аломию.

По его словам, за последние сутки COVID-19 подтвержден у 1092 умерших.

«За всё время выявлены 101 238 тысяч случаев COVID, среди них около пятой части - это активные, в которых симптомы проявились в последние 14 дней», — сказал Аломиа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.