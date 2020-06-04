Утопившей своих детей на Камчатке матери вынесли приговор

Жительницу города Вилючинска на Камчатке, которая в 2019 году утопила двух своих детей в бухте, приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры России.

Как стало известно, женщину признали виновной по статье 105 УК России (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

«Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима— указано в сообщении.

В сентябре прошлого года жительницу Вилючинска и 27-летнюю мать задержали на Камчатке по обвинению в том, что она утопила двоих своих малолетних детей в бухте Крашенинникова.

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