Зеленский нарушил карантин

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил самоизоляцию и посетил кафе в Хмельницком. Соответствующую фотографию опубликовал офис главы государства в Instagram.

«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, оправляемся потихоньку от коронавирусной эпидемии», — подписан пост.

На фотографии Зеленский и несколько мужчин сидят за столиком в кафе и пьют кофе. На Украине рестораны и кафе откроются для посетителей 5 июня.

В стране коронавирусом заразились 24 823, выздоровели 10 440, умерли 735 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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