В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом
В Москве от коронавируса умерли еще 64 человека.Об этом сообщает оперштаб Москвы в Telegram-канале.
«В Москве скончались 64 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — рассказали в оперштабе.
Всего в столице зафиксировано 2 685 летальных исходов.
По последним данным, в Москве коронавирус выявили у 187 216 человек, 91 654 выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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