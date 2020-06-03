В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом

В Москве от коронавируса умерли еще 64 человека.Об этом сообщает оперштаб Москвы в Telegram-канале.

«В Москве скончались 64 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — рассказали в оперштабе.

Всего в столице зафиксировано 2 685 летальных исходов.

По последним данным, в Москве коронавирус выявили у 187 216 человек, 91 654 выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Перепрофилированные под борьбу с COVID-19 больницы вернутся к плановой помощи

— Минздрав назвал лекарства для профилактики COVID-19