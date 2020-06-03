СК опубликовал видео с разливом топлива в Норильске
Следственный комитет опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА «Новости».
На записи видно, как горючая жидкость распространяется за территорию электростанции. Кроме того, в ролике есть кадры работы следователей на месте происшествия.
Разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо, произошла 29 мая. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 100 тыс. кв. метров.
По материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Загрязнение вод» и «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».
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