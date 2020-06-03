Еще троим полицейским по делу Флойда предъявлено обвинение

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар заявила, что генпрокурор штата Кит Эллисон предъявил обвинения еще троим полицейским, которые находились недалеко в то время, когда их коллега Дерек Шовин душил Джорджа Флойда во время задержания. Об этом сенатор написала в Twitter.

По ее словам, генпрокурор переквалифицировал обвинения против Шовина на убийство второй степени по делу Флойда, а также предъявил обвинения троим другим полицейским.

«Это еще один важный шаг к правосудию», — добавила Клобушар.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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