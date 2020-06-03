В Новосибирске мужчина разбился, упав с многоэтажки
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Новосибирске 22-летний мужчина упал с высоты многоквартирного дома и разбился насмерть, пишет ГУ МВД по области.
«На место были направлены силовики. Они нашли тело погибшего мужчины 1997 года рождения возле многоэтажного дома», — говорится в сообщении.
Знакомые погибшего рассказали, что он всегда был веселым и хотел стать артистом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На юго-востоке Москвы женщина погибла, выпав из окна
— В Новгородской области мужчина скончался, выпав из окна с девятого этажа