В Новосибирске мужчина разбился, упав с многоэтажки

В Новосибирске 22-летний мужчина упал с высоты многоквартирного дома и разбился насмерть, пишет ГУ МВД по области.

«На место были направлены силовики. Они нашли тело погибшего мужчины 1997 года рождения возле многоэтажного дома», — говорится в сообщении.

Знакомые погибшего рассказали, что он всегда был веселым и хотел стать артистом.

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