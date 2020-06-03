Воробьев заявил о возобновлении приема у терапевтов и педиатров

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что терапевты и педиатры возобновят прием с 15 июня. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, множество граждан задают вопросы по работе поликлиник и о госпитализациях в регулярном режиме.

«Запускаем этот процесс с 8-го числа. Поэтапно будем открывать», — заявил Воробьев.

Глава региона добавил, что с 15 июня начнут работать терапевты и педиатры.

Он также отметил, что будут увеличиваться группы в детских садах, так как у жителей на это большой спрос.

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