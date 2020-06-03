Перепрофилированные под борьбу с COVID-19 больницы вернутся к плановой помощи

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Больницы, перепрофилированные под борьбу с коронавирусом, постепенно вернутся к оказанию плановой помощи. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

«Установить, что федеральные органы исполнительной власти... и учредители частных медицинских организаций вправе...принимать решения о поэтапном восстановлении профильной деятельности ... организаций и их структурных подразделений», — говорится в документе.

В России выявлено 432 тыс. заражений коронавирусом, скончались 5215 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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