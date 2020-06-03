В ВОЗ назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в Центральной и Южной Америке

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что рост числа случаев заражения коронавирусом в Центральной и Южной Америке вызывает опасение. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы особенно обеспокоены по поводу Центральной и Южной Америки, где многие страны стали свидетелями нарастания эпидемии», — сказал он.

Глава ВОЗ добавил, что также растет число случаев коронавируса в Восточном Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и Африке.

Отмечается, что за последние пять дней в организацию поступали сведения о более 100 тыс. новых случаях инфицирования в мире.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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