Правительство Петербурга заявило о выходе на плато по коронавирусу

Председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что город вышел на плато по коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, уже вторую неделю Петербург находится примерно на одном уровне по числу госпитализированных.

«Если оценивать этот критерий, то можно говорить, что мы вышли на то самое долгожданное плато», — отметил Лисовец.

Чиновник добавил, что данные по количеству госпитализаций пациентов с коронавирусом в ближайшие дни подтвердят или опровергнут этот вывод.

Глава комитета отметил, что число госпитализированных составляет примерно 759 человек, примерно такое же число пациентов ежедневно выписываются.

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