В Петербурге возобновятся службы в храмах

В Санкт-Петербурге с 5 июня возобновятся богослужения, пишет ТАСС.

Отмечается, что службы будут проходить при соблюдении санитарных требований: посетители обязаны соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки, в храмах должна проводиться дезинфекция и проветривание.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 17 тыс., вылечились шесть тыс., скончались 240 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Богослужения в Подмосковье будут проходить на улице

— Роспотребнадзор разработал рекомендации для открытия храмов