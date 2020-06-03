Богослужения в Подмосковье будут проходить на улице
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что богослужения в храмах региона будут проходить на открытом воздухе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, на данный момент главный санитарный врач Подмосковья регламентирует и утверждает новый стандарт проведения церковных служб.
«Прежде всего, служба проходит на улице, сейчас, слава богу, лето, надеемся, что оно всё-таки будет теплым», — сказал Воробьев.
Он отметил, что также новый алгоритм будет разработан в отношении таких таинств, как причастие и исповедь. Губернатор добавил, что его должен будет соблюдать каждый священнослужитель.
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