Богослужения в Подмосковье будут проходить на улице

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что богослужения в храмах региона будут проходить на открытом воздухе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на данный момент главный санитарный врач Подмосковья регламентирует и утверждает новый стандарт проведения церковных служб.

«Прежде всего, служба проходит на улице, сейчас, слава богу, лето, надеемся, что оно всё-таки будет теплым», — сказал Воробьев.

Он отметил, что также новый алгоритм будет разработан в отношении таких таинств, как причастие и исповедь. Губернатор добавил, что его должен будет соблюдать каждый священнослужитель.

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