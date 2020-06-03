Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроются детсады и торговые центры

При устойчивом снижении эпидемии в Подмосковье откроются детские сады и торговые центры, пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

Воробьев также отметил, что в Подмосковье сохраняются риски заражения коронавирусом после открытия парикмахерских и салонов красоты.

Губернатор напомнил о необходимости носить маску и перчатки в общественных местах.

В Подмосковье коронавирусом заразились 41 тыс., умерли 515, выздоровели девять тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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