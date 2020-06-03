Священников Москвы проверят на наличие антител к COVID-19
Священников Русской православной церкви начнут тестировать на антитела к COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
Отмечается, что исследование на коронавирус проводится при госпитализации в церковной Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского.
По словам директора и главврача ЦКБ святителя Алексия Зарова, проводить тестирование необходимо, поскольку храмы в Москве постепенно открываются.
Уточняется, что на наличие коронавируса и антител к нему также уже тестируют выездные бригады. Такие исследования проводятся с помощью автоматизированной иммуноферментной станции, которая была приобретена на средства благотворителей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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