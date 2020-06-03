Путин отметил отсутствие критических сбоев в снабжении медиков
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось избежать критических сбоев в снабжении медиков средствами индивидуальной защиты во время пандемии, передает РИА «Новости».
«Российские компании проявили ответственный, гибкий подход и развернули выпуск средств индивидуальной защиты, в каких-то случаях перепрофилировали свое производство, где- то наладили его фактически с нуля», — сказал Путин.
Он поблагодарил тех, кто участвовал в решении этой задачи.
По его словам, небольшие сбои в снабжении врачей происходили вначале, но быстро исправлялись.
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