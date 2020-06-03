Борис Джонсон назвал гибель Флойда ужасной и непростительной

Премьер-министр Британии Борис Джонсон считает гибель афроамериканца Джорджа Флойда ужасной и непростительной, цитирует Reuters.

Джонсон признался, что слышал о происходящих в США бунтах и смерти Флойда. Он отметил, что полностью понимает гнев и горе людей. «То, что случилось в США, - ужасно и непростительно», — добавил премьер.

По словам британского политика, происходящие в США протесты должны проходить в законной форме и надлежащим способом.

«Я полностью понимаю гнев, горе, которое ощущается не только в США, но и во всем мире <...> Но любой протест должен проводиться законно», — заключил он.

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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