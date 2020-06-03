Минздрав утвердил седьмую версию рекомендаций по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило седьмую версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

Отмечается, что эту версию документа разработали с учетом российского и зарубежного клинического опыта. В ней значительно переработаны и расширены все разделы и показаны новые схемы лечения инфекции с применением новейших лекарств.

Все рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства и направлены в российские регионы для использования в клинической практике.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря прошлого года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Сначала эпидемии в стране обнаружено более 432 277 заболевших, вылечились 195 957 пациентов, скончались 5 215 человек.

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