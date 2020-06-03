Ночную репетицию парада Победы в Москве перенесли

В Москве было решено перенести ночную репетицию парада Победы с 4 на 14 июня, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Планируется, что в воскресенье, 14 июня в центральной части столицы в связи с репетицией будет ограничено движение.

«Подробная информация обо всех ограничениях и времени будет размещена дополнительно», — уточнили в ЦОДД.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России объявил о переносе торжества на 24 июня.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада Победы

— Путин объявил дату проведения парада Победы в Москве