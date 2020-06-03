Ночную репетицию парада Победы в Москве перенесли
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В Москве было решено перенести ночную репетицию парада Победы с 4 на 14 июня, сообщили в Центре организации дорожного движения.
Планируется, что в воскресенье, 14 июня в центральной части столицы в связи с репетицией будет ограничено движение.
«Подробная информация обо всех ограничениях и времени будет размещена дополнительно», — уточнили в ЦОДД.
В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России объявил о переносе торжества на 24 июня.
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