В ВОЗ сообщили о выходе РФ и Украины на стабилизацию по ситуации с COVID-19

Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. О этом сообщил в ходе онлайн-брифинга директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время в европейском регионе зафиксировано свыше 2,2 млн случаев COVID-19, а также 181 тыс. летальный исход.

Несмотря на уменьшение вдвое ежедневного числа случаев заражения инфекцией по сравнению с апрелем, риск все еще остается высоким.

«В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь», — заявил Клюге.

По состоянию на 3 июня в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.

На Украине зарегистрировано 24 823 случая коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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