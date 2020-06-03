В петербургской инфекционной больнице им. Боткина произошел пожар
В больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге произошло возгорание, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по городу.
Как уточняется, огонь в 11-ом боксе (инфекционный гепатит) на втором этаже четырехэтажного корпуса был замечен около 06.00 мск. Как выяснилось, произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 кв. м.
«В результате пациент 1981 года рождения получил смертельное отравление продуктами горения», - сказал представитель ведомства.
В настоящее время пожар уже потушен.
Как уточнил агентству источник, причиной пожара стало курение.
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