В петербургской инфекционной больнице им. Боткина произошел пожар

В больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге произошло возгорание, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по городу.

Как уточняется, огонь в 11-ом боксе (инфекционный гепатит) на втором этаже четырехэтажного корпуса был замечен около 06.00 мск. Как выяснилось, произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 кв. м.

«В результате пациент 1981 года рождения получил смертельное отравление продуктами горения», - сказал представитель ведомства.

В настоящее время пожар уже потушен.

Как уточнил агентству источник, причиной пожара стало курение.

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