В Нью-Йорке задержали порядка 200 человек в ходе протестов

Полиция Нью-Йорка задержала во вторник, 2 мая, порядка 200 человек в ходе протестов, начавшихся в городе после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных служб.

Отмечается, что число задержанных возрастет.

По данным телеканала, 2 мая протесты в городе прошли мирно.

Ранее в Нью-Йорке был введен комендантский час, благодаря чему улицы Манхэттена были полностью пусты.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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