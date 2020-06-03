Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 90 тысяч человек

За сутки выздоровели в Москве после заражения коронавирусом еще 3385 пациентов, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 91 654.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — констатировала Ракова.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря прошлого года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По данным на 2 июня, в стране выявлено уже 423 тыс. заболевших, выздоровели свыше 186 тыс. пациентов, а умерли — 5 037.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Добровольцы начали подготовку к испытанию вакцины от COVID-19

— В Подмосковье выписали рекордные 502 пациента после выздоровления от COVID-19

— В России продезинфицировали более 2,6 тысячи лечебных учреждений