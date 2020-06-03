В мире коронавирус выявлен у 6,38 млн человек
В мире коронавирусная инфекция с начала пандемии обнаружена у 6 382 951 человека, за последние сутки — у 112 193 пациентов. Об этом свидетельствуют данные американского университета имени Джонса Хопкинса.
По состоянию на утро среды, 3 июня, в общей сложности от COVID-19 скончались 380 318 человек, 4 686 — за минувшие сутки.
Вылечились от инфекции свыше 2,7 миллионов пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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