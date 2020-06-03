«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Период предупреждения в столице будет действовать до 21.00 среды, 3 июня.

По данным синоптиков, в Московском регионе местами пройдет сильный дождь.

Ранее сообщалось, что в среду, 3 июня, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, а температура воздуха прогреется до +17°С.

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