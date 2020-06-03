В России продезинфицировали более 2,6 тыс. лечебных учреждений

МЧС России продезинфицировало более 2,6 тысячи лечебных учреждений и свыше 1,6 тысячи учебных заведений в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

«Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 17 млн кв. м социально значимых объектов по всей стране», — рассказали ТАСС в пресс-службе министерства.

При этом было продезинфицировано 2,7 млн кв. м территорий медучреждений и 3,6 млн кв. м образовательных учреждений.

Тотальные дезинфекции проводятся в Москве и других городах с начала марта с целью предотвратить распространение коронавируса нового типа. В настоящее время в стране выявлено уже 423 тысячи заболевших, выздоровели свыше 186 тыс. пациентов, а умерли — 5 037.

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