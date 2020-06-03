Добровольцы начали подготовку к испытанию вакцины от COVID-19

Военнослужащие-добровольцы прибыли в специальное медучреждение для подготовки к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что добровольцы пройдут необходимые медицинские обследования. Речь идет о военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту.

По данным ведомства, вакцина уже была проверена на токсичность, безопасность и иммуногенность. Для участия в испытаниях требуется, чтобы у добровольцев не было хронических заболеваний.

В ходе испытаний будет определено, насколько вакцина безопасна и как легко переносится, а также ее иммуногенность — способность вызывать выработку организмом защитных антител к коронавирусу.

По состоянию на 2 июня в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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