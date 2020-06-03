В Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

В Санкт-Петербурге во время пожара в квартире погибли четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что детей среди жертв нет.

Площадь возгорания составила 18 кв. м.

К тушению пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В многоэтажке Петербурга при пожаре погибли два человека

— В петербургской больнице при пожаре в отделении реанимации погибли пять человек