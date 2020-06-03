В Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
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В Санкт-Петербурге во время пожара в квартире погибли четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Уточняется, что детей среди жертв нет.
Площадь возгорания составила 18 кв. м.
К тушению пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники.
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