В США штат Миннесота расследует деятельность полиции за последние 10 лет

Американский штат Миннесота начнет расследование деятельности местной полиции за последние 10 лет на фоне убийства Джорджа Флойда. Об этом заявил губернатор штата Тим Уолц на своей странице в Twitter.

«Управление штата по правам человека сегодня выдвинуло обвинение по гражданским правам против полицейского управления Миннесоты», — написал Уолц.

Он уточнил, что будет расследована политика, процедура и практика местного департамента полиции на предмет системной дискриминации.

Уолц отметил, что власти штата приложат все силы, чтобы уничтожить «поколения системного расизма в Миннесоте».

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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