Киселев заявил, что полицейский в Вашингтоне стрелял в продюсера Sputnik на поражение

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что полицейский, который в Вашингтоне ранил продюсера Sputnik Николь Руссел, прицельно стрелял в нее на поражение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, ссылаясь на слова журналистки, что страж порядка сделал это несмотря на то, что Руссел «показала ему пресс-карту и прокричала, что она – пресса, после того, как она, снимая беспорядки у Белого дома, упала и поднялась».

«Нам повезло, что Николь жива, резиновой пулей на поражение почти в упор можно и убить», – сказал Киселев.

Ранее сообщалось, что полиция в Вашингтоне обстреляла продюсера Sputnik Николь Руссел резиновыми пулями во время того, когда она освещала протест у Белого дома 1 июня.

Беспорядки и массовые протесты в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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