Чернышенко: массовую вакцинацию от коронавируса можно будет начать осенью

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в случае успеха в создании вакцины от коронавируса, кампанию по вакцинации граждан России можно будет начать уже осенью 2020 года, передает РИА «Новости».

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», — сказал Чернышенко.

Он также отметил, что до появления вакцины россиянам придется «научиться жить» в условиях рисков, которые несет пандемия инфекции.

Всего от коронавируса в РФ скончались более 5 тыс. человек, в мире — более 375 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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