Еще 6 030 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице от коронавируса вылечились еще 6 030 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, число выздоровевших в Москве продолжает расти.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 6 030 человек», — сказала Ракова.

Она добавила, что всего от коронавируса в столице вылечились 88 269 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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