В Москве 2 июня ожидается дождливая и ветреная погода
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Синоптики ожидают во вторник, 2 июня, в Москве дожди и усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Днем температура воздуха будет варьироваться от +12°C до +14°C. Прогнозируется дождь, северо-восточный и восточный ветер, местами порывы будут достигать 17 м/c.
Давление составит 747 мм рт. ст.
Вечером и ночью столбики термометров опустятся до +9°C... +11°C. Также вероятен ветер, местами с порывами до 15 м/c.
Более подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.
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