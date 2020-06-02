В Москве 2 июня ожидается дождливая и ветреная погода

Синоптики ожидают во вторник, 2 июня, в Москве дожди и усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Днем температура воздуха будет варьироваться от +12°C до +14°C. Прогнозируется дождь, северо-восточный и восточный ветер, местами порывы будут достигать 17 м/c.

Давление составит 747 мм рт. ст.

Вечером и ночью столбики термометров опустятся до +9°C... +11°C. Также вероятен ветер, местами с порывами до 15 м/c.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.

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