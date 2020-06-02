Циклон надвигается на Приморье
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Синоптики предупредили жителей Приморья о скором приходе циклона и дождей, сообщает Примгидромет.
По прогнозам специалистов, 4 июня на атмосферном фронте возле Приморья может возникнуть молодой циклон. В связи с этим в регионе ожидается местами сильный ливень. Кроме того, вероятны грозы и усиление ветра до 20 м\с.
«4 июня вблизи побережья Приморья пройдет циклон, фронты над краем обострятся», — говорится в сообщении.
Также возможен резкий подъем воды в реках.
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