Циклон надвигается на Приморье

Синоптики предупредили жителей Приморья о скором приходе циклона и дождей, сообщает Примгидромет.

По прогнозам специалистов, 4 июня на атмосферном фронте возле Приморья может возникнуть молодой циклон. В связи с этим в регионе ожидается местами сильный ливень. Кроме того, вероятны грозы и усиление ветра до 20 м\с.

«4 июня вблизи побережья Приморья пройдет циклон, фронты над краем обострятся», — говорится в сообщении.

Также возможен резкий подъем воды в реках.

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