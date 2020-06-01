В Госдуме оценили решение открыть московские храмы

Решение московских властей об открытии храмов столицы для прихожан помогло избежать «более острых ситуаций», заявил председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гаврилова, многие москвичи были готовы уехать молиться в храмы Подмосковья на праздник Троицы, что привело бы к «острым ситуациям».

Ранее стало известно, что храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня текущего года. При этом посещение храмов разрешается при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний.

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