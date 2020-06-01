В Госдуме оценили решение открыть московские храмы
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Решение московских властей об открытии храмов столицы для прихожан помогло избежать «более острых ситуаций», заявил председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Гаврилова, многие москвичи были готовы уехать молиться в храмы Подмосковья на праздник Троицы, что привело бы к «острым ситуациям».
Ранее стало известно, что храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня текущего года. При этом посещение храмов разрешается при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний.
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