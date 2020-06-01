Еще 2060 человек вылечились от COVID-19 в Москве

Еще 2 060 пациентов за минувшие сутки вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА «Новости».

По ее словам, всего в столице выздоровели 82 239 человек, у которых был обнаружен коронавирус.

Ракова также добавила, что всем выписанным пациентам предложили стать донорами плазмы для помощи другим больным.

По состоянию на 31 мая в России выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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