В России проведено почти 11 млн тестов на коронавирус

В России проведено уже более 10,9 млн тестов на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За минувшие сутки было сделано 279 тыс. исследований.

В ведомстве также рассказали, что в стране в настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение COVID-19 остаются порядка 304 тысяч граждан.

По последним данным, в России выявлено 405 843 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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