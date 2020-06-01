В Москве 101-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

В Москве 101-летняя пациентка вылечилась от коронавирусной инфекции, ее выписывают из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу центра.

Известно, что женщина поступила в медучреждение с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает. Пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

По состоянию на 31 мая в России выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровели 171 883 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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